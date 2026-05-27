アストン・ビラが新シーズンユニフォームを発表UEFAヨーロッパリーグ（EL）王者のイングランド1部アストン・ビラが2026-27シーズンに着用するホームユニフォームを発表した。ウナイ・エメリ監督の下で今季はプレミアリーグ4位と躍進。さらにELでも決勝でドイツ1部フライブルクを下して初優勝を飾るなど充実のシーズンを過ごした。来季はUEFAチャンピオンズリーグに参戦する。さらなる飛躍が期待される来季に着用する新たなユ