お笑いコンビ「ダイアン」津田篤宏が、人気女優との２ショットを公開した。２７日までに自身のインスタグラムを更新し、「なんと！ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネルになんと！あの戸田恵梨香さんがきてくれました！！」と、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルのゲストを紹介。「ありえなーい！」と驚きを記し、２人でポーズする写真を披露している。２人は今年１月から放送していた俳優・鈴木亮平が主演するＴＢＳ系日曜劇場「リ