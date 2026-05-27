◆第７６回安田記念・Ｇ１（６月７日、東京競馬場・芝１６００メートル）１週前追い切り＝５月２７日、栗東トレセン橋口厩舎の人気２頭、昨年の３歳マイル王パンジャタワー（牡４歳、栗東・橋口慎介厩舎、父タワーオブロンドン）と、昨年のエプソムＣを勝ったセイウンハーデス（牡７歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）がＣＷコースで併せ馬を行った。グランドオーパス（３歳１勝クラス）を追走し、２番手にセイウン