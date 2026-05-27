tuki. のライブアルバム『15 - Live Edition』が27日に配信リリースされた。ファンからの声に応えサプライズでのリリースとなった。【動画】“顔出し出演”めぐりマネージャーと攻防…tuki.「零-zero-」ミュージックビデオ同アルバムは、昨年tuki.がリリースした1stアルバム『15』をライブテイクで再現したもの。6月24日発売のライブBlu-ray＆DVD『NIPPON BUDOKAN 〜承認欲求爆発〜』の完全生産限定盤にのみ付属される限定CDア