タレントで俳優のつるの剛士さんが5月26日、自身のXを更新。51歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真を見る】【 つるの剛士 】51歳の誕生日「本日、宇宙イチ浮かれてる父親No.1に確定」「人生後半、引き続き温かい応援よろしくお願いいたします」つるのさんはHappy Birthdayの飾りつけが施された部屋で、誕生日のプレゼントを前にポーズを決めた画像を投稿。 「息子からワイン、娘たちから花束、ほんで妻からは、、な