爆風スランプが、小島よしおを迎えた新曲「よしおと爆風の、ええじゃないか盆踊り〜武道館で編」をきょう27日にデジタルリリースした。同曲はバンドの未発売楽曲「ええじゃないか」を初めて音源化したもの。あわせて、小島も参加したミュージックビデオも公開された。【写真】爆風スランプと小島よしお レコーディング時のショットデビューから40年を超え、今もなお世代を問わず親しまれ続けている爆風スランプ。「ええじゃな