尾崎官房副長官は27日、きょう夕方にかけて鹿児島県で線状降水帯が発生し、大雨災害の危険度が急激に高まるおそれがあるとして、「避難情報に十分注意するように」と土砂災害などへの警戒を呼びかけました。九州南部に停滞する前線の影響で、鹿児島県内では27日午前、大雨となっているところがあります。夕方にかけては線状降水帯が発生し、大雨の危険度が急激に高まるおそれがあり、尾崎官房副長官は記者会見で、土砂災害などへの