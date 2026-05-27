元「新選組リアン」のリーダーで、歌手の関義哉（37）が27日、自身のインスタグラムで第1子誕生を報告した。「ご報告」として「私事ではございますがこの度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と報告した。「お産の終盤には 大学病院へ移動することとなりましたが無事に 普通分娩で産まれ、母子ともに健康でこの日を迎えられたことを、心より嬉しく思っております」とつづった。「約23時間にわたる出産を頑張