フリーアナウンサー羽鳥慎一（55）が27日、キャスターを務めるテレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に出演。京都府八幡市の川田翔子市長が産休を取得する方針を明らかにしたことについてコメントした。川田氏は9月に予定する出産の前後に産休を取得する方針。同市によると、地方自治体の現職女性トップが産休を取るのは全国初とみられる。約4カ月の産休中は副市長が職務を代理し、オンライン会議などで情