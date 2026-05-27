タレント武井壮（53）が27日未明、Xを更新。思いをつづった。「謝罪」「辞任」や「不必要な責任」などの言及があり、長女への暴行容疑で現行犯逮捕（その後釈放）され、巨人の監督を辞任した阿部慎之助前監督をめぐる報道やSNSの過熱を念頭にした書き込みとみられる。武井は「本質が分かる前に偏った感情任せの言葉が溢れて全員が萎縮して不必要な責任を問われる事が多すぎるよ」と指摘。「騒いで叩く声だけをつまんでニュースに