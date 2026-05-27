能登半島地震による災害関連死について石川県などによる審査会は26日、新たに3人を認定することを決め、能登半島地震による死者は738人に上る見通しとなりました。県などは、能登半島地震のあとの避難生活などで亡くなった人を災害関連死に認定するかどうか医師と弁護士からなる審査会で判断していて、26日開いた49回目の会合では15人について審査しました。このうち、避難所や仮設住宅など生活環境が変化する中で心身に負荷がかか