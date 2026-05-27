首都圏のオフィスを活用して金沢の魅力を発信する新たなスタイルの物産展が26日から都内で始まり、関心を集めています。ずらりと並んだ、金沢をはじめとした石川の名産品。全国に拠点を置くIT企業のSCSK東京本社のオフィスでは、26日から3日間、金沢市との共同でフェアが開かれていて、会場には和菓子や地酒など60の商品が用意されました。SCSKニアショアシステムズ 中島英也社長「こういう取り組みをすることで地方自治体の方に我