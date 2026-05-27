AI開発企業のPrismMLが画像生成AI「Bonsai Image 4B」を公開しました。Bonsai Image 4BはFLUX.2 Klein 4BにPrismMLの省メモリ化技術を適用したモデルで、スマートフォンでローカル実行できるレベルまでメモリ使用量を削減することに成功しています。Bonsai Image 4BをiPhoneで実行するための公式アプリも公開されていたので、実際に使ってみました。PrismML - Introducing 1-bit and Ternary Bonsai Image 4B: Image Generation fo