広島市安佐北区亀崎2丁目の県営住宅で火事がありました。消防などによると、27日午前11時16分、「自分の家に戻ったら火事になっている」と、部屋の住人から通報がありました。消防車18台が出動し、現在も消火活動が続いています。この火事で、この部屋に住む50代の男性が重傷を負い、市内の病院に搬送されたほか、2人がケガをしているということです。今のところ、逃げ遅れた人は確認されていないということです。