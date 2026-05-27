アイドルグループ・℃―ｕｔｅの元メンバーで歌手の鈴木愛理が２６日に自身のインスタグラムを更新し、ほろ酔いショットを公開した。鈴木は「ＮＹＣｌｕｎｃｈｗｉｔｈ ＠ｓａｅ＿ｏｋａｚａｋｉ 良い旅だったな。ほろよい。笑」と女優の岡崎紗絵のアカウントをタグ付けてつづると、４枚の写真をアップ。ボーダー柄のトップスを着用し、食事が並んだテーブルを前に笑顔を見せる様子を披露した。この投稿にファンからは「