◇MLB ドジャース-ロッキーズ(日本時間27日、ドジャー・スタジアム)4回に死球を右手に受けた大谷翔平選手が、5回の第4打席を迎えたところで代打が送られ途中交代となりました。大谷選手はこの日、1番・DHで先発出場。しかし4回の第3打席で右手に死球を受けます。その後は1塁ランナーとしてプレーを再開し、続くアンディ・パヘス選手のタイムリーの際には2塁から本塁へ生還していました。ところが5回に第4打席を迎えると、ダルトン