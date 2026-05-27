◆春季北海道高校野球大会▽１回戦 倶知安７―４網走南ケ丘（２７日・札幌モエレ沼公園）４８年ぶり出場の倶知安が７―４で初出場の網走南ケ丘を下し、５度目の出場で初勝利を挙げた。２回から登板したエース右腕・松田晴人（３年）が８回無失点と好投すると、打線も１１安打で最大４点のビハインドをはねのけた。地元から駆けつけた応援団に向かって、倶知安ナインが拳を突き上げた。１９７８年以来約半世紀ぶりの舞台で