韓国俳優イ・シオンが、27日までに自身のインスタグラムを更新し、第1子となる男児の誕生を報告した。【写真】イ・シオン、第1子誕生で赤ちゃん公開妻とのマタニティーフォトも「ずっと待ち望んでいた息子のテゴンが地球に到着しました!!」と赤ちゃんの写真を公開。健康に育つよう願い、「愛しい我が息子よ!!」「すっっっごくかわいい…」と喜びをつづった。イ・シオンは、『チング 〜愛と友情の絆〜』『応答せよ1997』な