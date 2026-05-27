日本サッカー協会（JFA）は27日、欧州遠征に臨むU−21日本代表メンバーを発表した。6月の活動でオーストリア・ウィーンへの欧州遠征に臨むU−21日本代表は、5日にU−23ウズベキスタン代表と、8日にU−21ウクライナ代表との国際親善試合を戦う予定となっている。今活動に向けてU−21日本代表を率いる⼤岩剛監督は以下のように意気込みのコメントを発表している。「今回の欧州遠征では、ウクライナ、ウズベキスタンと対