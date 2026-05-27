「ドジャース−ロッキーズ」（２６日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が五回の第４打席で代打を送られ途中交代した。代打・ラッシングのコールに本拠地はどよめいた。四回の第３打席で抜けたチェンジアップが右手に当たり死球。本拠地は騒然となる中、ベンチからトレーナーが飛び出し状態のチェックを受けた。一塁へ向かい際に右手の動作を確認していた大谷。その後、プレーを続行したが、次打席で代打を送られた