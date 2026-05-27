◆ファーム・リーグ巨人―ヤクルト（２７日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は２７日、ファームリーグ・ヤクルト戦のスタメンを発表した。リチャード内野手が「３番・ＤＨ」で先発出場する。２日のファーム・リーグ広島戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で左手骨折から２か月ぶりに実戦復帰。いきなり本塁打を放ち、５日のハヤテ戦（ちゅ〜るスタジアム清水）まで４試合に出場したが、その後は下半身のコンディション