吉本新喜劇の島田珠代（56）は27日、「第52回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。藤井隆（54）との特別興行「リトル・ツインズ」（7月21〜23日、なんばグランド花月）について語った。名コンビがW主演。「藤井隆と私が双子でギャグをやりまくるだけ。3日間、毎日何が飛び出すか分かりません」と珠代は自信をのぞかせた。特別ゲストに宮川大輔（53）も参戦。仲のいい3人が揃うことで、終了時間オーバーは必至だ。先行チケットは発