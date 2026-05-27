◆米大リーグドジャース―ロッキーズ（２６日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースの大谷翔平投手（３１）が２６日（日本時間２７日）、本拠地・ロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、５回に迎えた４打席目に代打ラッシングが送られ、今季初の途中交代となった。一方、ベンチ裏に引き下がる際にはスタッフに右手で親指を立てるしぐさを見せるなど、大事には至ってなさそうだった。相手