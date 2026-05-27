ナフサとは、原油を精製して作られる石油製品の一種です。中東情勢の悪化によってナフサの供給が不足しており、さまざまな製品に影響を及ぼしています。 ナフサ危機により、生活費に影響が出るのではと不安に思う人もいるでしょう。本記事では、ナフサ危機による生活必需品への影響や値上げが見込まれる日用品などを解説します。 ナフサ危機で生活必需品が値上げ 国民生活産業・消費者団体連合会（生団連）が、20