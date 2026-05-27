俳優の和田正人が２７日、Ｘ（旧ツイッター）を更新。学校での“ＡＩリテラシー教育”の必要性を訴えた。和田は「子供を持つ親として思うんだけど…」と前置きした上で「未成年の学校教育の中に、ＡＩリテラシー教育を取り入れて貰えんだろうか」とＣｈａｔＧＰＴなどの生成ＡＩに対する正しい利用法などを学校の教育現場で教えるべき…と提言。続けて「正しい使い方、大人もよくわかってない。私もわかってない」と吐露。