ホワイトソックスは２６日（日本時間２７日）、本拠地シカゴでのツインズ戦で延長１１回まで戦い、３―５で痛い黒星を喫した。劇的な一発に本拠地のファンは総立ち状態となった。２点ビハインドの８回先頭で前日２５日（同２６日）にデビューしたばかりの西田陸浮内野手（２５）が左前打で出塁。一死後、村上宗隆内野手（２６）が右翼席に弾丸ライナーで突き刺す起死回生の１９号２ランを放ち、ひと振りで同点に追いついてみせ