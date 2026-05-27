華やかな照明や本格的な加工がない卒業写真は、スターにとって最もごまかしにくい“過去写真”かもしれない。韓国でまた、スターの学生時代の写真が話題になっている。【写真】女優＆K-POPアイドルの卒業写真、一挙公開きっかけは、『涙の女王』などで知られる女優イ・ジュビンだ。5月26日に放送されたSBSのバラエティ番組『法輪ロード：僧侶と客』に出演したイ・ジュビンは、自身の幼少期や無名時代について率直に語った。番組で