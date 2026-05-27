【モデルプレス＝2026/05/27】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが5月25日、自身のX（旧Twitter）を更新。新しいヘアスタイルを公開し、反響を呼んでいる。【写真】28歳美人アーティスト「目がさらに大きく見える」重めの“平成前髪”イメチェン◆佐藤ノア、10年ぶりの平成前髪姿を披露佐藤は「平成前髪に戻したよ」「10年ぶり」とつづり、街角で撮影した花柄ワンピース姿の写真を投稿。うさぎのキャラクターチャーム