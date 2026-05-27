女優のキム・ミンハが、9kgの減量後、初めて公式の場に姿を見せた。キム・ミンハは5月26日、「day&night」というコメントとともに写真を公開した。【写真】キム・ミンハ、9kg減量で“激ヤセ”写真には、この日ソウル・汝矣島のポンピドゥーセンター・ハンファで開催された「CHANEL 2026 メティエダール コレクション ソウルショー」のフォトウォールイベントに出席した様子が収められている。写真の中のキム・ミンハは、ラベン