メ～テレ（名古屋テレビ） 2024年10月、名古屋市中村区のコンビニエンスストアで男性を刃物で刺して殺害しようとしたとされる男の裁判で、検察側は懲役16年を求刑しました。 殺人未遂などの罪に問われているのは、住所不定・無職の岩森直宏被告（47）です。 岩森被告は2024年10月、名古屋市中村区向島町のコンビニエンスストアで、客の男性（当時57歳）の背中や腹を刺し殺害しようとしたとされています。 裁判