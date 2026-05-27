メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市は、今年秋に開催されるアジア・アジアパラ競技大会の開会式と閉会式のチケットを、名古屋市民向けに抽選販売します。 名古屋市によりますと、対象者は抽選への申込時点で名古屋市内に住む人です。 1人で2人分まで応募可能で、あわせて1000人分が用意されます。 アジア・アジアパラ競技大会の開会式と閉会式は、組織委員会の公式サイトで購入可能な先行販売は終了していて、