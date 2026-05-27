「あまりに早くチームを去りすぎてしまったのではないか」ソン・フンミンが、これまで胸に秘めてきた本音を漏らした。【画像】ソン・フンミン、ストレスでハゲ疑惑北中米W杯で韓国代表の主将を務めるソン・フンミン（33、LAFC）は5月26日、事前キャンプ地である米ユタ州のトレーニング施設「ザイオンズ・バンク・トレーニングセンター」で取材に応じ、降格の危機に瀕していた古巣を見守る心境を語った。ソン・フンミンは2015年8月