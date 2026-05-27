立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が2026年5月27日にXを更新。26日の内閣委員会で高市早苗首相に陣営の中傷動画作成疑惑を追求したことを明かしつつ、答弁を批判した。「総理陣営の中傷動画問題と法案質疑で4分ずつ」杉尾議員は26日の参院内閣委員会で、「週刊文春」が報じている高市首相陣営が総裁選や衆院選挙時に他陣営の誹謗中傷動画の作成と拡散を依頼した疑惑について厳しく追及。高市首相は「週刊誌にあったやりとりはないと誠