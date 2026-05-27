洋菓子メーカー モロゾフは、2026年に創立95周年を迎える。これを記念し、ロングセラーであるカスタードプリンにクリームシャンティを絞った「95thクリームカスタードプリン」を6月1日に発売する。【95thクリームカスタードプリンの画像はこちら】◆95thクリームカスタードプリン税込価格:432円販売期間:6月1日〜7月31日モロゾフの看板商品「カスタードプリン」に、ミルク感のあるクリームシャンティを絞った。やさしい甘さのクリ