【MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）】 【MODEROID 太陽の使者 鉄人28号【再販】】 予約開始：5月28日12時 発売日・価格：未定 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「MODEROID ブラックオックス（太陽の使者版）」を5月28日12時より予約開始することを発表した。発売日と価格は共に未定。 本製品は、アニメ「太陽の使者 鉄人28号」より、宿命