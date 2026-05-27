２６日、重慶市永川区の茶山竹海街道の救助現場。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶5月27日】中国重慶市永川区で23日夜から24日未明にかけ、集中的な豪雨による洪水や土砂災害が発生し、茶山竹海街道や中山路街道、双石鎮など各地で被害が出た。２６日、重慶市永川区の双石鎮で行われた、土砂崩れでふさがれた道路の復旧作業。（重慶＝新華社記者／黄偉）災害発生を受け、地元政府は直ちに緊急措置を発動。関係機関を連