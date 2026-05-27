宝塚市やその周辺で法的トラブルを抱えている場合、弁護士への無料相談ができる窓口の利用がおすすめです 相続や離婚、交通事故、借金問題などの法的トラブルが発生したら、弁護士に相談しましょう。宝塚市やその周辺の地域では、弁護士事務所のほか、弁護士会や宝塚市役所、県内の法テラスなどで弁護士への無料相談を受け付けています。弁護士に相談することには「抱えているトラブルについて整理できる」「問題の早期解決を目