100年を超える歴史を持ちながら常に進化し続ける「タカラヅカ」。そのなかで各組の生徒たちをまとめ、引っ張っていく存在が「組長」。史上最年少で月組の組長を務めた越乃リュウさんが、宝塚時代の思い出や学び、日常を綴ります。第125回は「退団を決めたタカラジェンヌが輝き始める訳」です。【写真】旧宝塚ホテルにあった「幸せの鐘」* * * * * * *前回「故郷・新潟で毎年恒例〈米山プリンセス〉の田植えに参加。しかし暴風で4年