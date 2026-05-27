吉本新喜劇の池乃めだか（82）は27日、「第52回吉本新喜劇GM月例会見」に出席。7月3日に開催する「池乃めだか芸能生活60周年記念〜ちっさいおっさん大祭り〜」（なんばグランド花月）について語った。会見の大トリで登場しためだか。「声は聞こえるけど、めだか師匠はどこ？」とのいつものつかみで「見下げてごらん〜」と全員から見つけてもらい、爆笑をさらった。今回は自身の83回目の誕生日に開催。2部構成で第1部は吉本新