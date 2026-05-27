政府のインテリジェンス機能の強化に向けた「国家情報会議設置」などに関する法律がさきほど、参議院本会議で可決、成立しました。法律は、政府のインテリジェンスの司令塔機能を強化するために総理大臣をトップとする「国家情報会議」や、事務局の「国家情報局」を創設し、安全保障やテロ防止に関する情報収集、外国によるスパイ活動への対処などを担うものです。また法律には、個人情報やプライバシーが無用に侵害されないよう配