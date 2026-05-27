元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活動する久慈暁子（31）が26日、自身のインスタグラムを更新。夫のバスケットボール日本代表渡辺雄太（31＝千葉ジェッツ）との結婚記念日のお祝いをしたことを明かした。「4th wedding anniversary」とつづり、渡辺との記念日ディナーでのツーショットを披露した。先月13日に第1子を出産したばかりの久慈は自身のドリンクとミルクの写真などもアップした。この投稿にファンからは「幸せ