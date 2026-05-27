介護の世界では「うそでしょ…」と思うような出来事の連続だと語る、介護歴約20年、ケアマネになって約15年のケンさん。そんなケンさんが、介護の現場で見てきた高齢者を取り巻く世界、介護の今を軽やかに、でもどこか温かく描いたコミックエッセイ『ヤベー高齢者ばかり担当しているケアマネの日常』より、一部を抜粋して紹介します。* * * * * * *＜前はこちら＞猛暑とエアコン手首…どうしたんですか？とりあえず中、入りましょ