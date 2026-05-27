ジェーン・スーさんが『婦人公論』に連載中のエッセイを配信。今回は「極上の非日常」。プロレス観戦が趣味のスーさん。プロレスの中でもさらに過激なデスマッチに魅せられ、なぜこんなにも魅了されるのかと考えてみたところ――。* * * * * * *極上の非日常相も変わらず、プロレス観戦に血道を上げている。最近は「フリーダムズ」というデスマッチが売りの団体にも足を運ぶ。そもそも危険に見える攻撃が多いプロレスだが、デスマ