時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは神奈川県の60代の方からのお便り。地域に「シニアボランティア制度」があることを知り、説明会に行ってみると――。* * * * * * *シニアボランティア今の私は病気がちで体力に自信がない。だから働くという選択