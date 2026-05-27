俳優の寺島しのぶさんは5月25日、自身のInstagramを更新。イケメン息子とのツーショットを披露しました。【写真】寺島しのぶ＆イケメン息子のツーショット「きゃーステキな親子」寺島さんは「母ちゃん、帰りました」とつづり、1枚の写真を投稿。イケメンな息子とのツーショットです。部屋で寝転んで撮影したようなリラックスした姿で、眼鏡を掛けた寺島さんは笑顔を見せています。息子の端正な顔立ちが印象的です。ファンからは