All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月25日に回答のあった、岡山県在住36歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：みかん年齢・性別：36歳・女性同居家族構成：本人、夫（42歳）、子ども（10歳）居住地：岡山県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：560万円現預金：500万円リスク資産：500万円夫の年収550万円・妻10万円。貯金できるのはボーナス時のみ夫