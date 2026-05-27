湖北省武漢市の武昌職業学院の運動場で22日、羽を広げると78センチに達する巨大な「チョウ」が美しく舞っていた。これは特殊効果でも玩具でもなく、同校の無人航空機スマートデバイス技術応用学院の学生・艾雨慶（アイ・ユーチン）さん（21）率いるチームが手作りしたチョウ型の飛行ロボットだ。同チームは1カ月当たり200〜300機のチョウ型飛行ロボットを制作しており、価格は1機1500元（約3万5000円）。結婚式や科学知識を紹介す