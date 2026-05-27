YouTuberのヒカルさんは5月26日、自身のInstagramを更新。彼女である加藤神楽さんとのハワイ旅行ショットを披露しました。【写真】ヒカル＆彼女の手つなぎショット「おてて繋いでる〜」ヒカルさんは「ハワイ旅行part2」とつづり、12枚の写真を投稿。加藤さんとのハワイ旅行の様子です。1枚目はハワイのコストコの看板をバックにした、2人が寄り添うツーショット。2〜4枚目では手をつないで砂浜を歩く姿や自撮りのツーショットなど