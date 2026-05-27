新たなる「モリゾウの魂」が始動レクサスは2026年5月13日、高性能スポーツ4WDモデル「LBX MORIZO RR」を一部改良し、同日より発売を開始しました。LBX MORIZO RRは、レクサスのプレミアムコンパクトSUV「LBX」をベースに開発された特別なスポーツモデルです。【画像】新色登場！ これが「LBX MORIZO RR」改良モデルです！ 画像で見る（30枚以上）「MORIZO（モリゾウ）」の愛称で知られるトヨタの豊田章男会長がマスタードライ
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