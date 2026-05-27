広島市安佐北区亀崎2丁目の県営住宅で火事がありました。消防などによると27日午前11時16分ごろ「自分の家に戻ったら火事になっている」と、部屋の住人から通報がありました。消防車18台が出動し、現在も消火活動が続いています。この火事で３階の一部屋が全焼。住人の50代男性が喉にやけどをするなどして、市内の病院に搬送されました。（5月27日午後1時30分時点）